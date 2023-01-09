МИД РФ осудил действия представителей бразильской оппозиции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в российские власти выражают поддержку избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, который вступил в должность 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Комментируя события, произошедшие в столице Бразилии 8 января, она отметила недопустимость попыток нарушения конституционного строя в стране.

«Решительно осуждаем действия радикально настроенных представителей бразильской оппозиции, которые 8 января устроили погромы в расположенных в столице этой страны зданиях органов государственной власти», - подчеркнула она.

Захарова выразила уверенность, что авторитет и опыт бразильского президента, позволит, «опираясь на демократические устои государства», справиться с последствиями произошедшего.

Ранее сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, требующие отставки действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, захватили здания парламента и верховного суда, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:БеспорядкиПротестыБразилияМИД РФ
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