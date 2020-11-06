МИД РФ направит в Лондон новый запрос по делу Скрипалей

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия направит обновленный запрос к Лондону, чтобы получить ответы на вопросы по расследованию дела Скрипалей. Об этом пишет «РИА Новости».

Небензя напомнил, что британская сторона не ответила на многие вопросы, которые могли бы прояснить ситуацию с предполагаемым отравлением Юлии и Сергея Скрипалей.

Он подчеркнул, что Лондон уже объявил Россию виновной в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери и теперь не считает нужным вдаваться в детали разбирательства.

Также постпред России прокомментировал слова коллеги Кристофа Хойсгена, который обвинил российскую сторону в подрыве авторитета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Его слова Небензя назвал хорошей, но не убедительной попыткой гипноза.

Ранее Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция и США заблокировали выступление экс-главы ОЗХО Жосе Бустани, который должен был выступить в качестве докладчика со стороны России. Небензя назвал такое решение «позором».

О том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены предположительно нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» в британском городе Солсбери стало известно 4 марта 2018 года. Позже Лондон обвинил Россию в разработке вещества и причастности к отравлению. Москва категорически отвергает обвинения британских спецслужб.



