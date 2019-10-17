МИД РФ направит ноту США из-за военных атташе в Северодвинске

17 октября 201911:17

Министерство иностранных дел России направит посольству США ноту протеста по поводу ситуации с американскими дипломатами, которые были сняты с поезда в Северодвинске за нарушение правил пребывания в стране. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

Как отмечает RT, дипломатические работники пользуются иммунитетом, будет проведено дальнейшее выяснение обстоятельств инцидента.

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Ранее стало известно, что 14 октября трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с проникновением на режимную территорию без разрешения.

В посольстве США утверждают, что дипломаты официально уведомили министерство обороны России о своей поездке.

Однако в МИД РФ пояснили, что уведомление было подано на посещение Архангельска.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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