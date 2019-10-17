МИД РФ направит ноту США из-за военных атташе в Северодвинске

Ранее стало известно, что 14 октября трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с проникновением на режимную территорию без разрешения.

В посольстве США утверждают, что дипломаты официально уведомили министерство обороны России о своей поездке.

Однако в МИД РФ пояснили, что уведомление было подано на посещение Архангельска.

