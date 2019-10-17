МИД РФ направит ноту США из-за военных атташе в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит посольству США ноту протеста по поводу ситуации с американскими дипломатами, которые были сняты с поезда в Северодвинске за нарушение правил пребывания в стране. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.
Как отмечает RT, дипломатические работники пользуются иммунитетом, будет проведено дальнейшее выяснение обстоятельств инцидента.
Ранее стало известно, что 14 октября трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с проникновением на режимную территорию без разрешения.
В посольстве США утверждают, что дипломаты официально уведомили министерство обороны России о своей поездке.
Однако в МИД РФ пояснили, что уведомление было подано на посещение Архангельска.
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