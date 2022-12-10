МИД РФ допустил возобновление прямого авиасообщения с Грузией

«Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок - условия в Тбилиси хорошо известны - не исключаем принятия решений на этот счет», — отметил дипломат в интервью ТАСС.

Авиасообщение между Грузией и Россией было прекращено в июле 2019 года после масштабного антироссийского митинга в Тбилиси. При этом Москва заявляла о готовности возобновить воздушные перевозки в случае стабилизации ситуации в Грузии, прекращения русофобской кампании и исчезновения угроз для безопасности россиян.

