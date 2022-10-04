Лукашенко: Польша наращивает военные силы у белорусских границ

Польша проявляет активность у белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, на юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши.

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Также Лукашенко заявил об интенсивных разведывательных полетах вблизи границ страны.

23 сентября Лукашенко заявил, что в Белоруссии мобилизации не будет. По его словам, частичная мобилизация проходит в России, но оппоненты пытаются «перекинуть мостик» и развивают тезис об аналогичных процессах в Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПольшаБелоруссияЛукашенко
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