Лукашенко: Польша наращивает военные силы у белорусских границ
Польша проявляет активность у белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По его словам, на юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши.
Также Лукашенко заявил об интенсивных разведывательных полетах вблизи границ страны.
23 сентября Лукашенко заявил, что в Белоруссии мобилизации не будет. По его словам, частичная мобилизация проходит в России, но оппоненты пытаются «перекинуть мостик» и развивают тезис об аналогичных процессах в Белоруссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru