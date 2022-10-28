Байден: Упоминание Путиным ядерного оружия противоречит обещанию не применять его

Упоминания президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия идут вразрез с заявлениями об отсутствии планов применять его. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу Newsnation.

Путин заявил о «бессмысленности» ядерного удара по Украине

«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия», — задался вопросом Байден.

Кроме того, американский президент добавил, что Путин якобы был «очень опасен» в своем подходе к ядерному оружию, отмечает РЕН ТВ.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине. Утверждающих, что РФ может применить ядерное оружие, глава государства призвал прочесть российскую военную доктрину, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВладимир ПутинДжо Байден
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