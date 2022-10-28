Байден: Упоминание Путиным ядерного оружия противоречит обещанию не применять его

«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия», — задался вопросом Байден.

Кроме того, американский президент добавил, что Путин якобы был «очень опасен» в своем подходе к ядерному оружию, отмечает РЕН ТВ.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине. Утверждающих, что РФ может применить ядерное оружие, глава государства призвал прочесть российскую военную доктрину, сообщает телеканал «360».

