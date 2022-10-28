Байден: Упоминание Путиным ядерного оружия противоречит обещанию не применять его
Упоминания президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия идут вразрез с заявлениями об отсутствии планов применять его. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу Newsnation.
«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия», — задался вопросом Байден.
Кроме того, американский президент добавил, что Путин якобы был «очень опасен» в своем подходе к ядерному оружию, отмечает РЕН ТВ.
Ранее Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине. Утверждающих, что РФ может применить ядерное оружие, глава государства призвал прочесть российскую военную доктрину, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Замглавы МИД Грушко: Многополярность является реальностью
- СМИ: В Германии потребовали «отменить» Зеленского
- Столтенберг: США будут помогать Украине независимо от итогов выборов
- Экс-работник Белого дома заявил, что российская армия уничтожит дивизию «Кричащие орлы»
- Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации
- Американский конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры
- СМИ: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн
- Первый в России политик-трансгендер завершит карьеру
- В Южной Корее заявили об очередном пуске баллистических ракет КНДР
- СМИ: Шольц и Макрон готовы ответить на закон США о снижении инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru