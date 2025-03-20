Литва потребовала привлечь российское руководство к уголовной ответственности

Министр заявил, что на позицию Вильнюса никоим образом не влияют итоги переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Моцкус напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на «арест» Путина.

«Я могу еще раз подтвердить, что правительство Литовской Республики и Министерство юстиции нисколько не отступают и не смягчают свою позицию каким-либо образом в вопросе ответственности как Путина, так и его сообщников», — отметил министр юстиции Латвии.

Ранее Литва начала демонтаж линий электропередач в сторону Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

