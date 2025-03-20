Литва потребовала привлечь российское руководство к уголовной ответственности
Литва потребовала привлечь правительство России к уголовной ответственности из-за российско-украинского конфликта. Об этом заявил глава Минюста Латвии Римантас Моцкус, сообщает портал Delfi.
Министр заявил, что на позицию Вильнюса никоим образом не влияют итоги переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Моцкус напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на «арест» Путина.
«Я могу еще раз подтвердить, что правительство Литовской Республики и Министерство юстиции нисколько не отступают и не смягчают свою позицию каким-либо образом в вопросе ответственности как Путина, так и его сообщников», — отметил министр юстиции Латвии.
Ранее Литва начала демонтаж линий электропередач в сторону Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru