МИД: Москва и Минск работают над охраной границ Союзного государства

Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

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«Москва и Минск активно сотрудничают по вопросам охраны западных рубежей Союзного государства, в том числе в части модернизации пограничной инфраструктуры», — сообщил дипломат в беседе с РИА Новости.

По словам Галузина, пограничные службы двух стран в реальном времени обмениваются информацией по вопросам въезда-выезда и ведут «стоп-листы» в отношении иностранцев, нахождение которых признано нежелательным в РФ и Белоруссии.

Кроме того, Москва и Минск предпринимают другие шаги по укреплению общего миграционного пространства в рамках Концепции миграционной политики Союзного государства и плана мероприятий по ее выполнению.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Союзное государствоМИД РФБелоруссияРоссия
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