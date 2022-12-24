МИД: Москва и Минск работают над охраной границ Союзного государства
Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
«Москва и Минск активно сотрудничают по вопросам охраны западных рубежей Союзного государства, в том числе в части модернизации пограничной инфраструктуры», — сообщил дипломат в беседе с РИА Новости.
По словам Галузина, пограничные службы двух стран в реальном времени обмениваются информацией по вопросам въезда-выезда и ведут «стоп-листы» в отношении иностранцев, нахождение которых признано нежелательным в РФ и Белоруссии.
Кроме того, Москва и Минск предпринимают другие шаги по укреплению общего миграционного пространства в рамках Концепции миграционной политики Союзного государства и плана мероприятий по ее выполнению.
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