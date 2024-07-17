Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями

В Пекине отметили, что решение было принято из-за продажи американского оружия Тайваню. По словам официального представителя китайского МИД Линь Цзяня, Вашингтон предпринял такие шаги, игнорируя протесты и представления со стороны КНР. Действия американской стороны нарушают коренные интересы Китая и разрушают «двустороннее политическое взаимодоверие».

В июне Китай ввел санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваньскому региону, напоминает «Свободная пресса». Позже в китайском МИД назвали тайваньский вопрос центром коренных интересов Пекина, подчеркнув, что США нельзя пересекать эту красную линию.

