МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы

Посетивший Абхазию президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил государственную границу Грузии, сообщает пресс-служба грузинского МИД.

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В заявлении говорится, что внешнеполитическое ведомство Грузии осуждает «визит» белорусского лидера «в оккупированный регион Абхазии» и считает эту поездку «грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права».

«Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах... и не прибегать к таким действиям, которые противоречат принципам международного права», - подчеркнули в МИД Грузии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом, в рамках которого встретился со своим коллегой Асланом Бжанией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.by
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