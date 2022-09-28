МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы
Посетивший Абхазию президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил государственную границу Грузии, сообщает пресс-служба грузинского МИД.
В заявлении говорится, что внешнеполитическое ведомство Грузии осуждает «визит» белорусского лидера «в оккупированный регион Абхазии» и считает эту поездку «грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права».
«Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах... и не прибегать к таким действиям, которые противоречат принципам международного права», - подчеркнули в МИД Грузии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом, в рамках которого встретился со своим коллегой Асланом Бжанией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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