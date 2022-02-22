МИД ФРГ заявил о заморозке «Северного потока — 2»

Бербок отметила, что ФРГ не раз предупреждала Россию о том, что заморозка «Северного потока —2» входит в комплекс подготовленных мер и будет применена при эскалации ситуации на Украине.

Ранее эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил ТАСС, что Германия всегда искала предлог для остановки «Северного потока—2», хотя его заморозка вылядит очень глупо с геополитической точки зрения.

