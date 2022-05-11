Макрон не исключает своего визита на Украину
Французский президент Эмманюэль Макрон может совершить визит в Киев, однако пока для этого не сложились необходимые условия, сообщила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.
Закат Европы. В Госдуме и Совфеде прокомментировали заявления Макрона о новом европейском сообществе
По её словам, «на данном этапе нет практических факторов, которые могут способствовать этому визиту».
Глава государства неоднократно заявлял, что будет готов посетить Украину, когда в этом появится необходимость и когда «такой визит будет полезен».
Ранее Макрон заявил, что Москву и Киеву необходимо продолжить переговоры, так как только дипломатическим путем можно добиться мира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru