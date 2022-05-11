Макрон не исключает своего визита на Украину

По её словам, «на данном этапе нет практических факторов, которые могут способствовать этому визиту».

Глава государства неоднократно заявлял, что будет готов посетить Украину, когда в этом появится необходимость и когда «такой визит будет полезен».

Ранее Макрон заявил, что Москву и Киеву необходимо продолжить переговоры, так как только дипломатическим путем можно добиться мира.

