МИД Эстонии: НАТО следит за ситуацией на границах альянса

По словам Лийметс, в ходе встречи глав МИД стран НАТО, прошедшей во вторник в Риге, союзники подчеркнули важность единства и взаимозащиты.

Дипломат также отметила, что страны выступили за конструктивный диалог с РФ, а также призвали российскую сторону прекратить концентрацию сил на украинской границе. Согласно Лийметс, это несет угрозу и европейской безопасности.



