МИД Эстонии: НАТО следит за ситуацией на границах альянса
Глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс заявила, что НАТО следит за ситуацией на границах альянса, передает РИА Новости.
По словам Лийметс, в ходе встречи глав МИД стран НАТО, прошедшей во вторник в Риге, союзники подчеркнули важность единства и взаимозащиты.
Дипломат также отметила, что страны выступили за конструктивный диалог с РФ, а также призвали российскую сторону прекратить концентрацию сил на украинской границе. Согласно Лийметс, это несет угрозу и европейской безопасности.
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