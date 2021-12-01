МИД Эстонии: НАТО следит за ситуацией на границах альянса

Глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс заявила, что НАТО следит за ситуацией на границах альянса, передает РИА Новости.

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По словам Лийметс, в ходе встречи глав МИД стран НАТО, прошедшей во вторник в Риге, союзники подчеркнули важность единства и взаимозащиты.

Дипломат также отметила, что страны выступили за конструктивный диалог с РФ, а также призвали российскую сторону прекратить концентрацию сил на украинской границе. Согласно Лийметс, это несет угрозу и европейской безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЭстония
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