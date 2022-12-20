МИД: более 60 граждан России отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям

Как отметил дипломат, эти граждане «по сути взяты в заложники», пишет Ura.ru. По словам Вершинина, американские власти много лет ведут охоту за россиянами по всему миру и добиваются их задержания по ложным обвинениям. Замглавы МИД подчеркнул, что американская сторона нацелена на экстрадицию граждан РФ в США, где суды штампуют им длительные сроки заключения, отмечает RT.

В последнее время эта тенденция усиливается, указал Вершинин. Выезжающим за рубеж россиянам необходимо взвешивать риски возможных последствий.

«Хотели бы еще раз напомнить, что любой гражданин РФ, выезжающий за границу, в первую очередь в недружественные страны, должен взвешивать риски с точки зрения возможных последствий, если есть хотя бы малейшие основания для подозрений в наличии к себе специфического интереса со стороны спецслужб и правоохранителей США», — отметил замглавы МИД, добавив, что рассчитывать на справедливое отношение к россиянам «не приходится».

Дипломат заверил, что МИД РФ, посольство в Вашингтоне, генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке продолжат оказывать максимальную помощь соотечественникам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения в Россию. Как отметил Вершинин, Москва будет «реагировать жестко и решительно» на враждебные действия Вашингтона.

