МИД: Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР

10 марта Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе МИД Абхазии.

Отмечается, что сейчас разрабатывается проект договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Он станет фундаментом для формирования договорно-правовой базы между Абхазией и ЛНР.

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9 марта республика также установила дипломатические отношения с ДНР.

В ведомстве подчеркнули, что страны поддерживают курс России по демилитаризации и денацификации Украины.

25 февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияЛНРДНРАбхазия
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