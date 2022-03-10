МИД: Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР

10 марта Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе МИД Абхазии.

Отмечается, что сейчас разрабатывается проект договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Он станет фундаментом для формирования договорно-правовой базы между Абхазией и ЛНР.