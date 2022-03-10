МИД: Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР
10 марта Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе МИД Абхазии.
Отмечается, что сейчас разрабатывается проект договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Он станет фундаментом для формирования договорно-правовой базы между Абхазией и ЛНР.
9 марта республика также установила дипломатические отношения с ДНР.
В ведомстве подчеркнули, что страны поддерживают курс России по демилитаризации и денацификации Украины.
25 февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
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