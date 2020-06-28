Международные эксперты высоко оценили систему онлайн-голосования в Москве

«Я вижу, что большинство людей голосуют онлайн, через интернет. Им удобно, потому что вызов эпидемиологический. Многие хотят через интернет голосовать. Мне очень нравится само информирование на участках: здесь плакаты, информация. Только что на участке №2133 (УИК в Академическом районе, ЮЗАО) люди, которые не знают, как голосовать через интернет, приходят сюда, здесь есть возможность, чтобы прямо из участка они могли голосовать», - сказал Мохаммад Тамим Эхлас.

Международный эксперт из Сирии, общественный деятель Хаббабх Аммар также согласился с тем, что электронное голосование по поправкам в Конституцию является удобным способом волеизъявления в условиях пандемии коронавируса.

«Все было очень хорошо. Все было очень хорошо организовано. Я впечатлен системой безопасности в условиях пандемии коронавируса. <...> Было очень интересно видеть глазами, как идет этот процесс. Стоит отметить, что также этот процесс идет онлайн, то есть кто-то делает через интернет выбор. Это очень удобно в настоящее время из-за того, что мы живем в необычное время коронавирусной инфекции. Это очень хорошо, удобно. Возможно, это будет виртуально для всех. И я очень это ценю», - добавил Хаббабх Аммар.

Международный эксперт из Камеруна, призер международных соревнований по боксу, член АСРМА Валерий Эссомба Нгоно отметил возможности использования электронного голосования для спортсменов, которые участвуют в соревнованиях, проходящих в разных странах.

«Я прибыл в качестве эксперта, потому что мне было интересно посмотреть, как в России проходит процесс голосования. Я уже посмотрел, как проходит процесс голосования. И для меня как для действующего спортсмена очень важна такая возможность, как голосовать по интернету. Так как я часто посещаю различные соревнования в различных странах, то мне очень сложно проголосовать, находясь в другой стране. А такую возможность (электронное голосование) я оцениваю как прекрасную. Это очень удобно и важно для меня в первую очередь», - заявил спортсмен.

Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

