Международные эксперты высоко оценили систему онлайн-голосования в Москве
Международные дали высокую оценку электронного голосования в Москве. Председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана (АСРМА), кандидат исторических наук Мохаммад Тамим Эхлас оказался доволен качеством онлайн-процедуры голосования, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Эксперт из Афганистан пояснил, что увидел организацию онлайн-голосования и побывал на многих столичных участках для голосования.
«Я вижу, что большинство людей голосуют онлайн, через интернет. Им удобно, потому что вызов эпидемиологический. Многие хотят через интернет голосовать. Мне очень нравится само информирование на участках: здесь плакаты, информация. Только что на участке №2133 (УИК в Академическом районе, ЮЗАО) люди, которые не знают, как голосовать через интернет, приходят сюда, здесь есть возможность, чтобы прямо из участка они могли голосовать», - сказал Мохаммад Тамим Эхлас.
Международный эксперт из Сирии, общественный деятель Хаббабх Аммар также согласился с тем, что электронное голосование по поправкам в Конституцию является удобным способом волеизъявления в условиях пандемии коронавируса.
«Все было очень хорошо. Все было очень хорошо организовано. Я впечатлен системой безопасности в условиях пандемии коронавируса. <...> Было очень интересно видеть глазами, как идет этот процесс. Стоит отметить, что также этот процесс идет онлайн, то есть кто-то делает через интернет выбор. Это очень удобно в настоящее время из-за того, что мы живем в необычное время коронавирусной инфекции. Это очень хорошо, удобно. Возможно, это будет виртуально для всех. И я очень это ценю», - добавил Хаббабх Аммар.
Международный эксперт из Камеруна, призер международных соревнований по боксу, член АСРМА Валерий Эссомба Нгоно отметил возможности использования электронного голосования для спортсменов, которые участвуют в соревнованиях, проходящих в разных странах.
«Я прибыл в качестве эксперта, потому что мне было интересно посмотреть, как в России проходит процесс голосования. Я уже посмотрел, как проходит процесс голосования. И для меня как для действующего спортсмена очень важна такая возможность, как голосовать по интернету. Так как я часто посещаю различные соревнования в различных странах, то мне очень сложно проголосовать, находясь в другой стране. А такую возможность (электронное голосование) я оцениваю как прекрасную. Это очень удобно и важно для меня в первую очередь», - заявил спортсмен.
Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
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