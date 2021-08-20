Меркель в последний раз проведет переговоры с Путиным в ранге канцлера ФРГ
Ангела Меркель в последний раз приедет в Москву в ранге канцлера ФРГ для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля отметили, что это будет первая встреча лидеров с начала пандемии COVID-19. По подсчетам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, это 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы правительства ФРГ.
Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт раскрыл темы переговоров Путина и Меркель. По его словам, лидеры могут обсудить ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии.
В Кремле, в свою очередь, заявили, что российский лидер на предстоящей встрече с канцлером ФРГ намерен обсудить развитие отношений Москвы и Берлина.
Между тем, переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель — серьезная угроза, поскольку она может убедить украинского лидера пойти на неприемлемые для страны компромиссы. Так считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Он полагает, что канцлер намерена стабилизировать ситуацию вокруг Украины для обеспечения военной и энергетической безопасности Европы. Бывший глава МИД отметил, что перед встречей с Меркель украинской стороне стоит попробовать провести консультации «с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», пишет «Свободная пресса».
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