Меркель в последний раз проведет переговоры с Путиным в ранге канцлера ФРГ

Ангела Меркель в последний раз приедет в Москву в ранге канцлера ФРГ для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля отметили, что это будет первая встреча лидеров с начала пандемии COVID-19. По подсчетам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, это 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы правительства ФРГ.

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт раскрыл темы переговоров Путина и Меркель. По его словам, лидеры могут обсудить ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что российский лидер на предстоящей встрече с канцлером ФРГ намерен обсудить развитие отношений Москвы и Берлина.