Афганистан может стать одной из тем переговоров Меркель и Путина в Москве

Темы Афганистана, Украины и Белоруссии могут быть подняты во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», - подчеркнул Зайберт. Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Афганистане, он ответил: «Из этого я исхожу».

Ранее сообщалось, что 20 августа Ангела Меркель посетит Россию, а 22 августа – Украину.