Афганистан может стать одной из тем переговоров Меркель и Путина в Москве
Темы Афганистана, Украины и Белоруссии могут быть подняты во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», - подчеркнул Зайберт. Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Афганистане, он ответил: «Из этого я исхожу».
Ранее сообщалось, что 20 августа Ангела Меркель посетит Россию, а 22 августа – Украину.
Между тем, переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель — серьезная угроза, поскольку Меркель может убедить украинского лидера пойти на неприемлемые для страны компромиссы. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Он полагает, что канцлер намерена стабилизировать ситуацию вокруг Украины для обеспечения военной и энергетической безопасности Европы. Бывший глава МИД отметил, что перед встречей с Меркель украинской стороне стоит попробовать провести консультации «с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», пишет «Свободная пресса».
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