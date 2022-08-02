Дуда заявил о шоке после звонка Меркель Путину

Польский президент Анджей Дуда рассказал, что был шокирован телефонными переговорами бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным о газопроводе «Северный поток — 2», сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Блинкен: «Северный поток — 2» - рычаг влияния Европы на Москву

По его словам, в прошлом году было заключено соглашение между президентом США Джо Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия «Северному потоку — 2». В этот же день канцлер ФРГ позвонила лидеру РФ. «Я был шокирован», — отметил Дуда.

По его словам, отношения между Варшавой и Берлином находятся на самом низком уровне с 1990 года.

Напомним, глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст, представляющий Левую партию, заявил, что Германия все еще нуждается в российском газе. По его словам, при отсутствии других вариантов, для поставок можно использовать «Северный поток — 2».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Ангела МеркельВладимир ПутинПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры