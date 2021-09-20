КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования в Москве
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что коммунисты не признают данные электронного голосования по Москве, сообщает пресс-служба политорганизации.
На итоговой пресс-конференции компартии, посвящённой результатам выборов депутатов Госдумы, он назвал дистанционное голосование «главной фальсификацией». Политик добавил, что в КПРФ заметили, «как картинка изменилась после выбрасывания цифрового результата».
«Мы не признаём и не признаем данные электронного голосования по Москве», - подчеркнул Новиков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремль позитивно оценивают прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности, сообщает RT.
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