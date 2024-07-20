Мэр Кличко назвал убийство Фарион покушением на демократию

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион. Пуля попала 60-летней женщине в висок. Политик была госпитализирована в критическом состоянии. Ей сделали операцию, но ее состояние ухудшилось. Позже она скончалась от остановки сердца.

Ранее «Известия» сообщили, что полиция Украины переквалифицировала уголовное дело о нападении на Фарион с покушения на убийство.