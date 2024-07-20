Мэр Кличко назвал убийство Фарион покушением на демократию

Убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион — это провокация и вызов демократии. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что насилие не является методом борьбы с оппонентами, добавив, что расследование этого преступления необходимо провести оперативно и открыто для общественности.

На Украине начали искать «русский след» в убийстве экс-депутата Фарион

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион. Пуля попала 60-летней женщине в висок. Политик была госпитализирована в критическом состоянии. Ей сделали операцию, но ее состояние ухудшилось. Позже она скончалась от остановки сердца.

Ранее «Известия» сообщили, что полиция Украины переквалифицировала уголовное дело о нападении на Фарион с покушения на убийство.

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Фото:Соцсети/merkieva
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