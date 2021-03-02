Дурной пример заразителен. Миронову объяснили, как победить коррупцию

Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев в эфире НСН объяснил, в чем опасность расширенного толкования понятия госизмены.



Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев в эфире НСН объяснил, что обвинение в госизмене часто навешивают как «ярлык», не разобравшись в деталях. Так он отреагировал на предложение лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова приравнять к государственной измене преступления, связанные с коррупцией.

«Правонарушения, связанны с госизменой, которые у нас фигурируют, очень сомнительны. Там для меня и многих других не доказано никакой госизмены. Этим обвинением пользуются как ярлыком. И даются огромные сроки. Пользоваться этим термином нельзя, тем более по коррупции, в которой обвиняют и коррупционеров и некоррупционеров. Когда приписывается правонарушение, и человека обвиняют в коррупции. Тут надо быть очень осторожным. Мы знаем дела, когда коррупцию просто навешивают. Поэтому то, что предлагает Миронов, недопустимо. Это приведет к произволу, к неоправданным арестам и делам», - сказал Борщев.

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Он указал, что коррупция искореняется не ужесточением наказания.

«Это явление системы, которая позволяет коррупционерам действовать безнаказанно. Причем не всем, а тем, кому позволено. На них смотрят другие, которые увлекаются и попадаются. А также те, кто был в фаворе власти, а потом его потерял. И их объявляют коррупционерами. Потому, чтобы бороться с коррупцией, необходимо менять систему и довольно серьезно», - заключил правозащитник.

Ранее суд во Франции признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сергей МироновГосизменаКоррупция
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