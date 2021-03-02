Дурной пример заразителен. Миронову объяснили, как победить коррупцию

Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев в эфире НСН объяснил, что обвинение в госизмене часто навешивают как «ярлык», не разобравшись в деталях. Так он отреагировал на предложение лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова приравнять к государственной измене преступления, связанные с коррупцией.

«Правонарушения, связанны с госизменой, которые у нас фигурируют, очень сомнительны. Там для меня и многих других не доказано никакой госизмены. Этим обвинением пользуются как ярлыком. И даются огромные сроки. Пользоваться этим термином нельзя, тем более по коррупции, в которой обвиняют и коррупционеров и некоррупционеров. Когда приписывается правонарушение, и человека обвиняют в коррупции. Тут надо быть очень осторожным. Мы знаем дела, когда коррупцию просто навешивают. Поэтому то, что предлагает Миронов, недопустимо. Это приведет к произволу, к неоправданным арестам и делам», - сказал Борщев.