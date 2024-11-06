СМИ: Трамп опережает Харрис по голосам выборщиков

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп опережает свою соперницу, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, на выборах главы государства.

По данным Associated Press, Трамп набрал 230 голосов выборщиков, Харрис — 209. В свою очередь, New York Times прогнозирует 230 голосов у республиканца и 200 у демократки. При этом CNN распределил голоса выборщиков таким образом: 230 у Трампа, 169 у Харрис.

Для победы на выборах президента один из кандидатов должен получить 270 голосов выборщиков из 538.

Президентские выборы состоялись в США накануне. Дональд Трамп выступил с обращением, в котором заявил об ожидании «большой победы», пишет 360.ru.

