Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и Украину

Ранее соцсеть ограничила показ публикации в англоязычном аккаунте Медведева, напоминает RT. Политик писал, что Польша с русофобами у власти «не должна существовать для Москвы».

Как отметил зампред Совбеза, владелец Twitter Илон Маск «не справился» с задачей по созданию независимой соцсети.

«А если серьёзно, то обойдемся и без него. В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей», — подчеркнул Медведев.

По словам политика, у России другая задача: нанести «разгромное поражение» всем противникам, вернуть свои земли и защитить людей.

