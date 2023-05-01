Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и Украину
Социальная сеть Twitter «прогнулась» под Госдеп США и Украину, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик заявил, отвечая на вопрос от РИА Новости в своем Telegram-канале.
Ранее соцсеть ограничила показ публикации в англоязычном аккаунте Медведева, напоминает RT. Политик писал, что Польша с русофобами у власти «не должна существовать для Москвы».
Как отметил зампред Совбеза, владелец Twitter Илон Маск «не справился» с задачей по созданию независимой соцсети.
«А если серьёзно, то обойдемся и без него. В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей», — подчеркнул Медведев.
По словам политика, у России другая задача: нанести «разгромное поражение» всем противникам, вернуть свои земли и защитить людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru