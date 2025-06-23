Медведев заявил, что Россия не будет передавать ядерное оружие Ирану

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не планирует передавать ядерное оружие Ирану, несмотря на текущую эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом он написал в соцсети X, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

По словам Медведева, Россия остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от Израиля, и соблюдает взятые на себя обязательства. Он также подчеркнул, что удары США по иранским объектам не достигли заявленных целей и подверг их критике.