Медведев заявил, что Россия не будет передавать ядерное оружие Ирану
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не планирует передавать ядерное оружие Ирану, несмотря на текущую эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом он написал в соцсети X, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.
По словам Медведева, Россия остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от Израиля, и соблюдает взятые на себя обязательства. Он также подчеркнул, что удары США по иранским объектам не достигли заявленных целей и подверг их критике.
Российский политик призвал Трампа не поднимать тему численности ядерных арсеналов двух стран, напомнив о действующем соглашении по СНВ, заключенном между США и Россией в 2011 году, которое предусматривает взаимные ограничения стратегических ядерных вооружений.
Ранее Трамп в резкой форме отреагировал на слова Медведева о возможной поставке Ирану ядерных боезарядов «некоторыми странами», назвав подобные высказывания безответственными. Поводом для переписки стала волна взаимных атак: накануне США нанесли удары по иранским ядерным объектам, после чего Тегеран выпустил ракеты по базам США в Ираке и Катаре, передает «Радиоточка НСН».
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