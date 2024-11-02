Медведев: В договоре с КНДР предусмотрено оказание помощи в случае нападения

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что договор между Северной Кореей и Россией подразумевает незамедлительное проведение консультаций и оказание помощи (в частности, военной) в случае военного нападения.

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Напомним, глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын «с самого начала» специальной военной операции России на Украине приказал помогать российской армии. Ее заместитель Ким Чжон Гю добавил, что возможная отправка северокорейских военных в Россию соответствовала бы нормам международного права.

Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне текущего года. Помимо взаимопомощи в случае вооруженных конфликтов, он предусматривает совместную борьбу с международным терроризмом и расширение сотрудничества в торговле.

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
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