Медведев: В договоре с КНДР предусмотрено оказание помощи в случае нападения

Напомним, глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын «с самого начала» специальной военной операции России на Украине приказал помогать российской армии. Ее заместитель Ким Чжон Гю добавил, что возможная отправка северокорейских военных в Россию соответствовала бы нормам международного права.

Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне текущего года. Помимо взаимопомощи в случае вооруженных конфликтов, он предусматривает совместную борьбу с международным терроризмом и расширение сотрудничества в торговле.

