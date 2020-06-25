Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ГолосованиеКонституция РФДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры