Медведев предрек скорый «развод» США с Евросоюзом

США все активнее создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, забывая при этом об интересах Европы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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«Система субсидий и налоговых льгот побуждает их становиться инвесторами в Новом Свете, забыв об интересах некрасиво стареющей Европы. Которая к тому же в мазохистском исступлении ввела санкции, вероятно, причиняющие ей сладкую боль», - отметил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, «марьяж США и Европы» имеет все шансы завершиться «грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества». Причинами Медведев называет «экономическую неверность» и «демонстративный отказ от выполнения супружеского долга».

«Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно "в семью", оказывается, нагло врал своей постылой Европе», - заключил зампред Совбеза.

Ранее Politico сообщило, что Германия может пойти на крайние меры, чтобы не ввязываться в торговую войну с США, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАДмитрий Медведев
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