Медведев ответил на обвинения Шольца в прекращении поставок газа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях назвал ложью слова канцлера Германии Олафа Шольца, обвинившего Россию в остановке поставок газа в Европу.

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Комментируя заявление германского политика он указал, что «немец врёт и не краснеет».

«Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!» - заключил Медведев.

Ранее Шольц заявил, что рост цен на газ в Европе в 2022 году был спровоцирован действиями России, остановившей поставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Российский ГазЕвропаРоссияШольцДмитрий Медведев

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