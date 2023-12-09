Медведев ответил на обвинения Шольца в прекращении поставок газа
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях назвал ложью слова канцлера Германии Олафа Шольца, обвинившего Россию в остановке поставок газа в Европу.
Комментируя заявление германского политика он указал, что «немец врёт и не краснеет».
«Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!» - заключил Медведев.
Ранее Шольц заявил, что рост цен на газ в Европе в 2022 году был спровоцирован действиями России, остановившей поставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru