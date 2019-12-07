Медведев назвал условия соглашения с Украиной по транзиту газа

Также Медведев добавил, что решение должно быть обоюдовыгодным. По словам премьера, цена газа для Украины может быть ниже, однако нельзя навязать России высокие тарифы на транзит.

Накануне, 6 декабря, «Нафтогаз» уведомила российский «Газпром», что готова отозвать новые иски при условии выгодного долгосрочного транзита. Также «Нафтогаз» заявил о согласии получить уже присужденные ему три миллиарда долларов газом.

Ранее «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» более 2 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, который подтвердил апелляционный суд Швеции. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН поставил под сомнение заявление Коболева.

