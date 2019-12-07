Медведев назвал условия соглашения с Украиной по транзиту газа
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия заключения с Украиной соглашения по газу. По его словам, Москва и Киев не смогут договориться в случае, если продолжатся требования выплатить средства в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
Также Медведев добавил, что решение должно быть обоюдовыгодным. По словам премьера, цена газа для Украины может быть ниже, однако нельзя навязать России высокие тарифы на транзит.
Накануне, 6 декабря, «Нафтогаз» уведомила российский «Газпром», что готова отозвать новые иски при условии выгодного долгосрочного транзита. Также «Нафтогаз» заявил о согласии получить уже присужденные ему три миллиарда долларов газом.
Ранее «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» более 2 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, который подтвердил апелляционный суд Швеции. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН поставил под сомнение заявление Коболева.
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