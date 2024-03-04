Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными
Мирные переговоры между Россией и нынешней властью Украины невозможны, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Переговоры с новыми людьми возможны, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действий наших доблестных вооруженных сил», - сказал он, выступая на площадке просветительного марафона «Знание.Первые» в Сочи.
По словам Медведева, Россия никогда не откажется от своих земель.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что достичь мира на Украине невозможно без участия России в переговорах, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru