Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными

«Переговоры с новыми людьми возможны, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действий наших доблестных вооруженных сил», - сказал он, выступая на площадке просветительного марафона «Знание.Первые» в Сочи.

По словам Медведева, Россия никогда не откажется от своих земель.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что достичь мира на Украине невозможно без участия России в переговорах, напоминает «Радиоточка НСН».

