Медведев назвал четыре урока, которые следует «усвоить Западу»

Он также заявил, что Украина в результате нынешнего конфликта может исчезнуть с политической карты мира. Как отметил Медведев, украинский конфликт завершится «бесславным поражением» Киева, «как в свое время — грузинских агрессоров».

Ранее Медведев прокомментировал «обещанные» поставки западных истребителей F-16 Украине, отметив, что это негативно отразится на самой Европе.

«Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал ее последним днем», - написал он в Telegram-канале, отвечая на слова министра иностранных дел Германии Бербок, которая назвала день принятия решения о поставках «хорошим днем» для Украины и Европы, передает «Радиоточка НСН».

