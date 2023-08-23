Медведев назвал четыре урока, которые следует «усвоить Западу»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западу давно следует усвоить четыре урока, исходя из ошибок, которые западные страны допустили в отношении бывших территории СССР. Об этом он рассказал в статье для газеты «Аргументы и факты».

Первым уроком он назвал запрет «ставить на фриков». В качестве примера Медведев привел экс-президента Грузии Саакашвили, а также нынешнюю ситуацию, которая сложилась на Украине. Урок номер два по версии Медведева – не ставить на русофобию. Третий урок – запрет «ставить на ложь». Последним уроком зампред Совета безопасности назвал запрет делать ставку на силу.

Разобрано по винтику. Медведев заявил, что в технике Запада нет ничего особенного

Он также заявил, что Украина в результате нынешнего конфликта может исчезнуть с политической карты мира. Как отметил Медведев, украинский конфликт завершится «бесславным поражением» Киева, «как в свое время — грузинских агрессоров».

Ранее Медведев прокомментировал «обещанные» поставки западных истребителей F-16 Украине, отметив, что это негативно отразится на самой Европе.

«Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал ее последним днем», - написал он в Telegram-канале, отвечая на слова министра иностранных дел Германии Бербок, которая назвала день принятия решения о поставках «хорошим днем» для Украины и Европы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаЗападДмитрий Медведев

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