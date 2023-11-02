Медведев допустил прямое столкновение Польши с Россией и Белоруссией

В своей статье для «Российской газеты» он указал, что в этом случае «союзная группировка даст адекватный ответ» с целью предотвратить угрозы, исходящие «из дурных амбиций польского истеблишмента».

Медведев также указал, что если страны НАТО окажут Варшаве поддержку, то её «авантюрные» действия могут привести и к третьей мировой войне.

«И тогда Польша выполнит роль «гиены Европы», развязавшей третью мировую войну», - написал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Евросоюз, с подачи США, превратился в «настоящего врага» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

