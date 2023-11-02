Медведев допустил прямое столкновение Польши с Россией и Белоруссией
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что наращивание Польшей военного потенциала, а также польское военное присутствие на Украине может спровоцировать прямое столкновение с Белоруссией и Россией.
В своей статье для «Российской газеты» он указал, что в этом случае «союзная группировка даст адекватный ответ» с целью предотвратить угрозы, исходящие «из дурных амбиций польского истеблишмента».
Медведев также указал, что если страны НАТО окажут Варшаве поддержку, то её «авантюрные» действия могут привести и к третьей мировой войне.
«И тогда Польша выполнит роль «гиены Европы», развязавшей третью мировую войну», - написал зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что Евросоюз, с подачи США, превратился в «настоящего врага» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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