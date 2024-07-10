Матвиенко: В очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны

Недавно свои заявки отправили Таиланд и Малайзия. До этого о своем желании присоединиться в БРИКС также сообщили Вьетнам, Сирия, Индонезия, Азербайджан, Таиланд и Турция.

Наибольшие шансы вступить в БРИКС имеют крупные и влиятельные страны, такие как Турция и Таиланд, рассказал востоковед, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин «Радиоточке НСН». Говоря о возможном присоединении Палестины, Лукин отметил, что это маловероятно. Турция, по его словам, имеет все шансы на присоединение к организации, однако непонятно, примет ли она сама такое решение.

