Матвиенко: В очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны

В очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «России 24».

Она не исключила, что в развитии и страны СНГ могут стать членами БРИКС. По ее словам, попытка Запада не допустить дальнейшего расширения БРИКС и ШОС не увенчается успехом.

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Недавно свои заявки отправили Таиланд и Малайзия. До этого о своем желании присоединиться в БРИКС также сообщили Вьетнам, Сирия, Индонезия, Азербайджан, Таиланд и Турция.

Наибольшие шансы вступить в БРИКС имеют крупные и влиятельные страны, такие как Турция и Таиланд, рассказал востоковед, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин «Радиоточке НСН». Говоря о возможном присоединении Палестины, Лукин отметил, что это маловероятно. Турция, по его словам, имеет все шансы на присоединение к организации, однако непонятно, примет ли она сама такое решение.

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ФОТО: РИА Новости
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