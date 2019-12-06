Матвиенко предложила наказать Новака из-за «умных счетчиков»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сроки закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии, которые, по ее мнению, придется переносить из-за министра энергетики РФ Александра Новака.
Матвиенко уверена, что чиновник или его заместители должны понести административное наказание за задержку реализации закона.
Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» был принят в декабре 2018 года. Согласно решению правительства, срок вступления закона в силу намечен на 1 июля 2020 года.
Но, как утверждает спикер Совфеда, министр энергетики не выполняет своих обязанностей и затягивает сроки реализации документа.
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