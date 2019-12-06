Матвиенко предложила наказать Новака из-за «умных счетчиков»

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» был принят в декабре 2018 года. Согласно решению правительства, срок вступления закона в силу намечен на 1 июля 2020 года.

Но, как утверждает спикер Совфеда, министр энергетики не выполняет своих обязанностей и затягивает сроки реализации документа.

