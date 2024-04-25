Матвиенко назвала выборы в США цирком-шапито
России не важно, кто победит на выборах президента в США, Москва хотела бы видеть на посту американского лидера политика, понимающего, что «период гегемонии ушел». Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в беседе с РИА Новости.
«Да нам абсолютно все равно — кто там, кого выберут... Просто они из выборов делают шоу, такие сериалы многосерийные. Это цирк-шапито», — поделилась председатель Совфеда.
По словам Матвиенко, для России не имеет значения, «один или другой», поскольку «ничего не изменится». С точки зрения Москвы идеальным кандидатом в президенты США был бы человек, понимающий, что ушел этап, когда Штаты «должны быть ответственным государством в целом за обстановку в мире».
«То есть должна быть такая историческая личность. Ее нет, и на горизонте нет», — подчеркнула политик.
Между тем американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что действующий президент США Джо Байден может победить на следующих выборах главы государства только благодаря фальсификации, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Росфинмониторинге заявили, что теракт в «Крокусе» финансировали с использованием криптовалюты
- СК: Более 3,1 тысячи наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины
- Хелен Миррен и Пирс Броснан сыграют в экранизации детектива
- Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в майские праздники
- В МИД Северной Кореи заявили, что КНДР будет в «одном окопе с Россией»
- «Ашан» уведомил Минпромторг о продолжении своей работы в России
- Матвиенко назвала выборы в США цирком-шапито
- Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова
- Индия поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов
- В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru