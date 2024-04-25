Матвиенко назвала выборы в США цирком-шапито

«Да нам абсолютно все равно — кто там, кого выберут... Просто они из выборов делают шоу, такие сериалы многосерийные. Это цирк-шапито», — поделилась председатель Совфеда.

По словам Матвиенко, для России не имеет значения, «один или другой», поскольку «ничего не изменится». С точки зрения Москвы идеальным кандидатом в президенты США был бы человек, понимающий, что ушел этап, когда Штаты «должны быть ответственным государством в целом за обстановку в мире».

«То есть должна быть такая историческая личность. Ее нет, и на горизонте нет», — подчеркнула политик.

Между тем американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что действующий президент США Джо Байден может победить на следующих выборах главы государства только благодаря фальсификации, пишет «Свободная пресса».

