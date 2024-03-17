Трамп спрогнозировал кровавую баню в случае своего поражения на выборах

Экс-глава США Дональд Трамп считает, что страна столкнется с кровавой баней, если он не одержит победу на выборах в ноябре, сообщает ТАСС.

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«Это будет кровавая баня для страны», — заявил он перед сторонниками в городе Дейтон. «Мы снова сделаем США великой страной», — заявил бывший президент.

Ранее Трамп стал победителем в 12 из 15 штатов, где проходят праймериз и кокусы республиканской партии. «Супервторник» — один из вторников в феврале или начале марта, когда внутрипартийные выборы проходят сразу во многих штатах, то есть на кону решающее число голосов делегатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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