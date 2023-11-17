Матвиенко: Молдавия перестанет быть членом МПА СНГ с 8 февраля
Молдавия перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ с 8 февраля 2024 года. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Ранее Кишинев отозвал своего представителя из МПА и объявил о решении выйти из ассамблеи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметила Матвиенко, процедура выхода завершится 8 февраля.
«Для нашей ассамблеи никакого урона нет. Ассамблея продолжает работать. Это, конечно, огромные потери для самой Молдовы», — цитирует ТАСС спикера Совфеда.
По словам Матвиенко, Молдавия давно перестала быть независимым государством, республика управляется извне и «поет с чужого голоса». Политик добавила, что Кишинев вышел из МПА СНГ «во вред себе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru