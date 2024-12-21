Маск после теракта в ФРГ оскорбил Шольца и призвал его уйти в отставку

«Некомпетентный дурак», — подчеркнул миллиардер, комментируя публикацию о реакции Шольца на ЧП в Магдебурге.

Маск указал, что канцлеру необходимо немедленно подать в отставку.

Накануне стало известно о наезде автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. При этом некоторые СМИ сообщают, что в людей въехали две машины. По разным данным, в результате ЧП погибли один либо 11 человек, пострадали от 60 до 80.

