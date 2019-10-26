Мария Бутина вернулась в Россию
Гражданка России Мария Бутина вернулась на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Уточняется, что самолет ранее задержанной в США гражданки приземлился в аэропорту Шереметьево. Девушку встретил ее отец, а также представители средств массовой информации.
Ранее, 25 октября, Мария Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы Соединенных Штатов Америки и переведена в иммиграционную тюрьму в рамках депортации в Россию. Девушка должна была вернуться в Россию 26 октября после 15 месяцев отбывания наказания.
Создательницу общественного движения «Право на оружие» БмАРИЮ утину задержали в прошлом году, напоминает Газета.ру. Американская сторона заявляла, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.
Ранее друг Марии, экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН призвал министерство иностранных дел РФ оплатить Бутиной помощь самых лучших юристов.
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