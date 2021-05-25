Макрон: Санкции против РФ больше не эффективны

Политика санкций в отношении России по «замороженным» конфликтам больше не эффективна. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Марин Ле Пен призвала отменить санкции в отношении России

«Именно поэтому мы попросили пересмотра к июню, который, по моему мнению, должен привести пониманию того, какова стратегия России в регионе, и каков будет эффективный ответ Европы на это», — цитирует французского лидера РИА Новости.

Ранее лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала отменить санкции против России, отметив, что ограничения имеют обратный эффект.

Европа ввела санкции против России из-за ситуации с воссоединением Крыма с РФ, а также конфликта в Донбассе. При этом Москва неоднократно отмечала, что решение о возвращении республики в состав России было принято гражданами в ходе референдума, и РФ не является стороной противостояния на востоке Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииФранцияЭммануэль Макрон
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