Макрон призвал Москву прояснить ситуацию с Навальным
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву прояснить ситуацию с российским оппозиционером, который, по утверждению ФРГ был отравлен химоружием. Соответствующее заявление французский лидер сделал в ходе выступления на ГенАссамблее ООН, передает ТАСС.
Макрон назвал инцидент с Навальным «попыткой убийства». Он подчеркнул необходимость внесения ясности в эту ситуацию «быстро и безукоризненно».
Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
Напомним, после ухудшения самочувствия 20 августа Навальный до сих пор находится на лечении в немецкой клинике. Результаты проб анализов оппозиционера показали, что он был отравлен химическим веществом типа "Новичок", утверждают в Германии.
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