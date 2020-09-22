Макрон призвал Москву прояснить ситуацию с Навальным

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву прояснить ситуацию с российским оппозиционером, который, по утверждению ФРГ был отравлен химоружием. Соответствующее заявление французский лидер сделал в ходе выступления на ГенАссамблее ООН, передает ТАСС.

Макрон назвал инцидент с Навальным «попыткой убийства». Он подчеркнул необходимость внесения ясности в эту ситуацию «быстро и безукоризненно».

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.

Напомним, после ухудшения самочувствия 20 августа Навальный до сих пор находится на лечении в немецкой клинике. Результаты проб анализов оппозиционера показали, что он был отравлен химическим веществом типа "Новичок", утверждают в Германии.

