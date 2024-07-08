Макрон отклонил прошение Атталя об отставке

По данным агентства, французский лидер попросил премьера «временно остаться на посту ради обеспечения стабильность в республике».

Ранее во Франции прошёл второй тур выборов в парламент, по результатам которых глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.

Габриэль Атталь, в свою очередь, объявил о намерении подать в отставку 8 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

