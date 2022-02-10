Макрон назвал разговор с Путиным «содержательным и насыщенным»

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве «содержательным и насыщенным». Об этом говорится на странице Макрона в Instagram.

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Он также подчеркнул важность совместной работы для сохранения стабильности и мира.

По словам французского лидера, деэскалация и гарантии безопасности в Европе могут быть достигнуты только путем дипломатии.

Французский лидер находился в феврале с официальным визитом в Москве, где провел переговоры с Путиным. За неделю перед встречей Путин и Макрон несколько раз разговаривали по телефону. После диалога в Кремле Макрон направился в Киев для встречи с Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон
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