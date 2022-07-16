Макфол: В США многие поддерживают позицию Путина о единстве русских и украинцев
Многие американцы разделяют точку зрения президента РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины. Об этом заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол.
«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: "Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> ". Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», — отметил дипломат в беседе с «Украинской правдой».
Макфол пояснил, что многие специалисты из Соединенных Штатов помнят, что Россия и Украина ведут свою историю с единой Древней Руси.
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