Макфол: В США многие поддерживают позицию Путина о единстве русских и украинцев

Многие американцы разделяют точку зрения президента РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины. Об этом заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

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«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: "Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> ". Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», — отметил дипломат в беседе с «Украинской правдой».

Макфол пояснил, что многие специалисты из Соединенных Штатов помнят, что Россия и Украина ведут свою историю с единой Древней Руси.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАМайкл Макфол
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