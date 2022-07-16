Макфол: В США многие поддерживают позицию Путина о единстве русских и украинцев

«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: "Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> ". Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», — отметил дипломат в беседе с «Украинской правдой».

Макфол пояснил, что многие специалисты из Соединенных Штатов помнят, что Россия и Украина ведут свою историю с единой Древней Руси.

