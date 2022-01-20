Мадуро заявил, что Венесуэла не приемлет провокации против РФ

Также в ходе диалога венесуэльский лидер поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе за партии вакцин, направленных в страну.

Кроме того, стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Как отмечается в резюме разговора, между странами растет товарооборот, наблюдается прогресс в развитии отношений в области здравоохранения и военной сферы.

