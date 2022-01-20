Мадуро заявил, что Венесуэла не приемлет провокации против РФ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас не приемлет провокации против России. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Также в ходе диалога венесуэльский лидер поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе за партии вакцин, направленных в страну.
Кроме того, стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Как отмечается в резюме разговора, между странами растет товарооборот, наблюдается прогресс в развитии отношений в области здравоохранения и военной сферы.
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