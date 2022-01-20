Байден: РФ может атаковать Украину невоенными методами

Президент США Джо Байден заявил, что РФ может напасть на Украину невоенными методами. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает Байден, РФ может использовать «атаки в серой зоне», использовать военных без отличительной формы.



Лидер США также отметил, что экономические санкции будут введены при любом пересечении украинской границы российскими войсками. По словам Байдена, он дал это четко понять российскому президенту в разговоре с ним.

Кроме того, Байден подчеркнул, что украинские власти уверены в решительной поддержке Соединенных штатов.





