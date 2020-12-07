Люксембург предрек Великобритании потерю Европы в случае провала переговоров по Brexit

Если переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС будут провалены, то ей придется покинуть не только союз, но и всю Европу, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

По словам главы дипломатического ведомства, Евросоюз предложил Лондону “честное и амбициозное” соглашение.

Великобритания вела переговоры о выходе из ЕС в течение трех лет и покинула экономическое объединение 1 февраля 2020 года. Период до конца текущего года объявлен переходным, все европейские нормы продолжают распространяться на Великобританию. Формат новых отношений, правила торговли и будущее соглашение Соединенное Королевство должно заключить до 1 января 2021 года.

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Если к началу следующего года страны не договорятся о новом соглашении, то их экономические отношения будут регулироваться по правилам Всемирной торговой организации, которые предполагают более высокие квоты, чем при текущих условиях.

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ФОТО: twitter.com
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