Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным миграционный кризис

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным на фоне миграционного кризиса на границе республики и Евросоюза.

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Белорусский лидер во вторник провел совещание об обстановке на государственной границе, в ходе которого допустил, что попросит Путина о содействии в разрешении ситуации.

«Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их в этот кризис беженцев. Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения», — цитирует Лукашенко «Беларусь сегодня».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МигрантыБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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