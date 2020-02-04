Лукашенко заявил о конце «периода холода» с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США.
«Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья», - цитирует Лукашенко БелТА. По словам президента, несмотря на это, прошло время, когда Минск и Вашингтона смотрели друг на друга «через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку».
Лукашенко также заявил, что сегодня Белоруссия налаживает отношения с «величайшей империей». При этом белорусский президент отметил, что из-за визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео Россия устроила «скандал», передает RT.
«А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться», - возмутился Лукашенко.
Примечательно, что на фоне энергетического конфликта Москвы и Минска Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти, сообщает «Свободная пресса».
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