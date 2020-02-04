Лукашенко заявил о конце «периода холода» с США

Лукашенко также заявил, что сегодня Белоруссия налаживает отношения с «величайшей империей». При этом белорусский президент отметил, что из-за визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео Россия устроила «скандал», передает RT.

«А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться», - возмутился Лукашенко.

Примечательно, что на фоне энергетического конфликта Москвы и Минска Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти, сообщает «Свободная пресса».

